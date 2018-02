SÉLECTION NATIONALE DES LOCAUX Les Verts poursuivent leur stage à Sidi Moussa

L'Equipe nationale des locaux a entamé dimanche dernier son stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) et qui s'étalera jusqu'à demain.

Tous les joueurs convoqués ont répondu présents à l'appel. Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a programmé deux séances d'entraînement, l'une à 10h30 du matin l'autre à 17h. La matinée, les joueurs ayant disputé des matchs de championnat la veille (samedi), ont effectué un décrassage alors que les autres ont alterné un léger travail physique sur le terrain avant de rejoindre la salle de musculation par la suite. Souffrant d'un problème dentaire, le gardien de but du Paradou AC, Toufik Moussaoui, a été libéré par le sélectionneur national Madjer. Moussaoui a été laissé aux soins avant que le staff médical n'informe le sélectionneur national de l'indisponibilité du joueur et de la nécessité de le libérer.

Moussaoui a été autorisé à quitter le stage. Selon la FAF, la séance de l'après-midi, Madjer et ses assistants ont soumis leurs joueurs à un travail technico-tactique. Ce stage entre dans le cadre de la préparation périodique au profit des joueurs évoluant dans le championnat local.

L'Equipe nationale a disputé en janvier dernier un match amical face à son homologue rwandaise (4-1) au stade d'El Menzah de Tunis.