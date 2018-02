BLESSÉ FACE À L'OM Le PSG croise les doigts pour Neymar

Les supporters parisiens espèrent voir leur star apte face au Real Madrid

Sorti sur civière lors de la victoire du Paris SG contre l'Olympique de Marseille (3-0, 27e journée de Ligue 1), Neymar est touché à la cheville.

Le club de la capitale n'a pas encore communiqué sur la gravité de la blessure, mais on se veut confiant quant à la présence du Brésilien pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Alors que les Rouge-et-Bleu se sont offert un succès de prestige (3-0), Neymar, impliqué sur deux des trois buts des siens, est sorti sur blessure avant la fin de la rencontre.

Sa cheville droite a tourné, l'obligeant à quitter le pré en pleurs sur civière. Tout le public du Parc des Princes a alors commencé à retenir son souffle, inquiet de savoir si le numéro 10 parisien pourra être disponible pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Dans les travées de l'enceinte parisienne, on évoquait une torsion.

La star auriverde passe des examens ce soir, le club attendant le verdict de ces tests médicaux pour communiquer de manière plus officielle. Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG Unai Emery s'est montré plutôt optimiste.

«Les premiers examens qu'on a faits, c'est une torsion on va faire des examens médicaux pour savoir la gravité. Là, il est plus tranquille», a confié l'Espagnol, se risquant à un pronostic sur l'état de son attaquant vedette. «Si aujourd'hui j'ai besoin de dire quelque chose et de dire oui ou non (sur sa présence contre le Real), j'ai envie de dire oui, je veux être optimiste», a-t-il lancé.

Les coéquipiers de Ney, eux aussi, espèrent qu'il sera sur pied pour ce choc si important pour la suite de la saison des Franciliens, entre optimisme et inquiétude. «C'était impressionnant à voir, sa cheville était pas mal gonflée. Je n'en sais pas beaucoup plus, il y avait beaucoup de monde autour de lui...», a ainsi réagi le portier avant de poursuivre. «Bien sûr que je suis inquiet pour Neymar. C'est un joueur important pour nous et j'espère qu'il va revenir très vite», a ainsi confié Alphonse Areola. Giovani Lo Celso, lui, évoquait un simple coup, sans y accorder davantage d'importance, semblant persuadé que son partenaire serait présent contre les Madrilènes. On en saura plus dans les heures à venir. En attendant, tout le PSG croise les doigts.