COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP La FAF installe un trio pour l'intérim

Par Lounès MEBERBECHE -

Le siège de la FAF

La nouvelle commission de discipline de la LFP a été installée hier par le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd, en présence de Ali Malek et de Amar Bahloul, membres du directoire qui gère les affaires courantes de la LFP.

C'est désormais officiel. Le départ de Hamid Haddadj et des membres de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel vient d'être entériné par la Fédération algérienne de football. L'instance fédérale a, en effet, confirmé cette décision de retrait collectif hier via son site en indiquant que «la Fédération algérienne de football a été destinataire d'un courrier du président et des membres de la commission de discipline de la LFP dans lequel ils annoncent leur démission de cette structure. La FAF prend acte et informe qu'une nouvelle commission de discipline de la LFP sera installée dans les meilleurs délais.» Dans la foulée, la FAF a nommé trois personnes pour assurer l'intérim à la tête de la commission de discipline de la LFP et qui sera assuré par Kamel Mesbah, président de la CD de la Ligue nationale du football amateur (Lnfa), Ahmed Bensalah, membre de la CD de la Ligue inter-régions de football (Lirf) et Rabah Bounazou, membre de la Ligue de football de la wilaya d'Alger et enfin de Kahnia Belmadani, juriste à la LFP, en attendant l'installation d'une nouvelle commission de discipline.

Cela ne devrait intervenir qu'après l'AGO de la LFP et celle de la FAF au mois prochain, selon toute vraisemblance, même si notre source nous indiquera que ce trio intérimaire devrait remplir sa mission jusqu'à la fin de la saison en cours. La nouvelle commission de discipline chargée de traiter les dossiers disciplinaires des championnats Mobilis de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que les tours nationaux de la coupe d'Algérie, a été installée hier matin par le secrétaire général de la Fédération algérienne de football, Mohamed Saâd, au niveau du siège de la FAF en présence de Ali Malek et de Amar Bahloul, membres du directoire qui gère les affaires courantes de la LFP. Après les déclaration de Haddadj sur des dépassements du Bureau fédéral dans plusieurs dossiers relevant de la ligue et outrepassant les règlements, ce dernier, qui n'avait pas parlé de démission mais de retrait, a finalement démissionné tout comme l'ensemble des membres de sa structure. Hamid Haddadj avait annoncé mardi dernier sa décision de se retirer de cette structure juridictionnelle pour des «raisons personnelles» et dans «l'intérêt du football national».

«J'ai décidé de me retirer, ainsi que les trois membres de la commission de discipline pour des raisons personnelles, d'autant que nous avons remarqué que nous n'avons pas été consultés dans des décisions qui ont été prises par la FAF. Nous avons préféré prendre cette décision dans l'intérêt du football national», avait expliqué Hamid Haddadj. Ancien président de la FAF (janvier 2006 - février 2009) et juriste de formation, Hamid Haddadj avait été désigné à la tête de la commission de discipline de la LFP en septembre 2010. une installation qui intervient dans une période très délicate où les affaires ne cesseront pas de «pleuvoir» sur le bureau de la CD de la LFP, surtout face à cette vague de violence et d'envahissements de terrain à l'approche de la fin de saison. Reste à savoir si cette commission intérimaire tiendra le coup jusqu'à la fin de l'exercice 2017-2018 face aux mêmes pressions qu'a subi Haddadj et ses compères? Attendons pour voir.