MATCH AMICAL ALGÉRIE (U21)- PALESTINE CE SOIR Un rendez-vous fraternel

Par Saïd MEKKI -

Les protégés de Boualem Charef vont découvrir l'ambiance du stade du 5-Juillet

Cette rencontre amicale entre dans le cadre de la préparation de la sélection U21 pour les Jeux méditerranéens 2018 à Tarragone (Espagne) et les éliminatoires des Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon).

La sélection nationale des U21 rencontrera, en match amical, la sélection palestinienne ce soir à partir de 18h au stade du 5-Juillet. Il est important de signaler que le staff technique des Olympiques algériens est composé de Boualem Charef, qui, en plus de ses responsabilités de directeur des Equipes nationales, est également entraîneur en chef de la sélection U21, où il est assisté de Hocine Abdelaziz et de l'entraîneur des gardiens de but, M'hamed Hanniched.

En prévision de ce match Algérie, le directeur des équipes nationales a convoqué une liste de 26 joueurs pour un stage du 24 au 28 février à l'Ecole nationale de l'hôtellerie de Aïn Bénian. C'est le quatrième regroupement des U21 après celui de novembre 2017 (50 joueurs), où il y avait deux stages consécutifs pour prospection, puis celui de décembre (28 joueurs) et celui de janvier 2018 (24 joueurs). De plus, il est à noter qu'au mois de janvier dernier, le staff technique a organisé un stage destiné exclusivement aux attaquants U20-U21. Il a permis de travailler les phases offensives des schémas tactiques préconisés par Boualem Charef.

Aujourd'hui donc, cette sélection aura à montrer ce qu'elle a appris, jusque-là, surtout en matière de jeu collectif, préparation psychologique et complémentarité sur le terrain face à une bonne équipe nationale de Palestine. Et à ce propos, la sélection palestinienne se trouve à Alger depuis samedi dernier. «Nous sommes très contents d'être à Alger pour jouer face à nos frères algériens qui, comme à chaque occasion, nous reçoivent, avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons hâte d'être sur la pelouse pour faire plaisir au merveilleux public algérien», a déclaré le directeur technique de l'équipe palestinienne, Djaber Djabarine, à l'arrivée de la délégation à Alger.

De son côté, l'entraîneur bolivien de la Palestine, Julio Cesar, qui a pris les rênes de l'équipe en avril 2017, a estimé que «la confrontation face à la sélection algérienne U21 constituera une très bonne préparation avant le dernier match des éliminatoires de la coupe d'Asie 2019, face à Oman». «Nous avons, également, programmé d'autres stages de préparation en Arabie saoudite et à Bahreïn avant d'affronter Oman», a-t-il ajouté. Avec le sage directeur technique national, Rabah Saâdane, le DEN, Boualem Charef et tous les staffs techniques des sélections jeunes, l'objectif principal est de travailler à long terme. Cette mission consiste donc à mettre en place des sélections nationales pérennes qui travailleront sur le long terme et qui ne seront pas dissoutes systématiquement après d'éventuelles éliminations des compétitions dans lesquelles elles sont engagées, avait alors précisé la FAF, lors de la nomination du staff technique au complet. Place donc au travail scientifique et à la prospection et au suivi régulier des joueurs à travers tout le territoire algérien, y compris le sud du pays où d'ailleurs la DTN avait, sous la conduite de Boualem Charef, effectué une tournée de prospection et de détection de jeunes talents pour les différentes sélections nationales de la catégorie, dans cette partie du territoire algérien. Entamée le 21 décembre dernier, la tournée des techniciens de la DEN, à leur tête Boualem Charef et ses deux assistants, les a menés successivement à Tamanrasset, Illizi, El Oued, Laghouat et Ouargla où plusieurs plateaux ont été organisés.

La prospection a regroupé différentes catégories jeunes que sont les U17, U20 et U21. Ce travail a permis de découvrir des joueurs qui ont fini par rejoindre les différentes sélections de jeunes. On retrouve ainsi au moins deux joueurs du Sud dans chaque catégorie.

L'élargissement de l'opération à d'autres régions est également programmé. Pour le moment, place à cette petite halte dans la préparation des Olympiques algériens avec ce match amical contre la sélection de Palestine, ce soir au stade du 5-Juillet, au grand plaisir du public algérois.