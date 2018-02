Breves

Sport scolaire

La Fédération algérienne de sport scolaire tiendra son assemblée générale annuelle jeudi prochain, à Tipasa. A cet effet, elle a publié tous les bilans nécessaires sur le Net pour qu'ils soient accessibles aux membres de l'assemblée.



Sport féminin

L'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin organisera un festival national du 1er au 4 mars à l'Ecole nationale des sports olympiques «El Baz» de Sétif. Parmi les épreuves inscrites au programme de cet évènement, l'aérobic, le basket, un rallye de régularité et une course destinée aux personnes handicapées.



Judo

La Fédération algérienne de judo a instruit les différentes Ligues de wilaya de tenir leurs assemblées générales ordinaires de l'année 2017 avant le 5 mars prochain, en l'informant du lieu et de la date exacte de leur déroulement.



Kung-fu

La Fédération algérienne de kung-fu organisera le Championnat national féminin (toutes catégories) du 8 au 10 mars à la salle omnisports de Si Mustapha (Boumerdès).



Sport pour tous

La Fédération algérienne de sport pour tous tiendra son assemblée générale ordinaire vendredi prochain, à 8h00, au niveau de l'Institut national des sciences et technologie du sport à Aïn Bénian (Alger). Les bilans moral et financier de l'année 2017 y seront exposés.



Aviron

La Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak tiendra son assemblée générale ordinaire vendredi prochain, à 10h, au niveau de la Maison des fédérations de Dély Ibrahim (Alger) pour débattre des bilans moral et financier de l'année 2017.