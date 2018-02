18E ÉDITION DU «SAHARA MARATHON» Plus de 400 participants à Smara

Plus de 400 coureurs sahraouis et étrangers de plus de 20 nationalités participeront à la 18e édition du marathon du Sahara occidental dont le coup d'envoi a été donné avant-hier sous le thème «42 km, 42 ans de sacrifices et de contribution». Le coup d'envoi de cette manifestation sportive de solidarité a été donné par le responsable du secrétariat de l'Organisation politique, Hama Salama, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Lahbib Abdi, et le wali d'El Ayoune, Mohamed Yeslem Beissat. Le ministre sahraoui du Sport a déclaré à la presse que le «Sahara Marathon» constituait un prolongement des éditions précédentes et un message fort visant à réitérer la solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination et l'indépendance. La première étape du marathon a été lancée à partir du camp de la wilaya d'El Ayoune sur une distance de 42 km en passant par le camp d'Aousserd, puis la wilaya de Smara. La deuxième étape a débuté de la wilaya d'Aousserd, en passant par l'Ecole de formation paramédicale à partir de laquelle sera lancée la troisième étape (10 km) pour atteindre la wilaya de Smara, dernière étape du marathon, selon la commission organisatrice de la manifestation sportive.

Le Marathon du Sahara occidental a pour objectif de sensibiliser le monde au conflit sahraoui qui dure depuis plus de 42 ans et briser le blocus médiatique imposé par les autorités marocaine au sujet de la question sahraouie.