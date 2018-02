AFFAIRE BATSHUAYI L'Uefa ouvre une enquête

Une fois de plus, une nouvelle histoire de racisme pollue le monde du ballon rond. Et précisément le club de l'Atalanta Bergame. La cause? L'attaquant du Borussia Dortmund, Michy Batshayi, s'est plaint d'avoir été victime de cris de singe lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa (1-1, 3-2 à l'aller). Dès lors, l'Uefa a décidé d'ouvrir une enquête à l'encontre des supporters de l'Atalanta Bergame pour comportement raciste. La commission de discipline examinera les faits le 22 mars prochain. Pour rappel, l'Atalanta a vu l'une de ses tribunes fermée pour un an à la suite de cris racistes contre le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly.