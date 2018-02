ARSENAL L'avenir de Wenger plus que jamais indécis

Finalement prolongé de 2 ans la saison dernière, Arsène Wenger pourrait toutefois quitter le banc d'Arsenal à l'issue de la saison. Les temps deviennent de plus en plus compliqués pour Arsène Wenger. Après 20 ans passés sur le banc d'Arsenal, le technicien français aurait-il épuisé son crédit? La saison dernière, Wenger a vivement été chahuté par les fans des Gunners, réclamant son départ. Toutefois, la direction du club londonien a décidé de prolonger son entraîneur historique, désormais lié jusqu'en 2019. Toutefois, alors que les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous, le divorce pourrait bien être prononcé dans quelques mois. Hier, le Daily Mail jette donc un froid sur l'avenir d'Arsène Wenger du côté d'Arsenal. En effet, les Gunners pourraient bel et bien étudier la possibilité de se séparer du Français, qui est pourtant lié avec le club londonien jusqu'en 2019. Le média britannique explique que Wenger serait bien décidé à aller jusqu'au bout de son contrat, mais la direction d'Arsenal considérerait de plus en plus l'idée d'une séparation. La fin de saison sera d'ailleurs décisive pour l'avenir de l'Alsacien. En effet, une qualification en Ligue des Champions pourrait lui permettre de rester à l'Emirates Stadium. Toutefois, Arsenal est actuellement à 10 points de Tottenham, 4e de Premier League. La solution serait donc de remporter l'Europa League où un choc face au Milan AC attend les Gunners en 8es de finale.



Premier League

Nouveau principe lors de la trêve hivernale

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le principe d'une sorte de trêve hivernale a été adopté en Premier League d'ici la saison 2019-2020. Ce plan prévoit une pause de deux semaines au début du mois de février. Cela doit permettre aux 20 équipes du championnat de prendre une pause de 13 jours environ d'après Sky Sports alors que les rencontres doivent s'enchaîner à cette période entre la reprise des coupes d'Europe et des coupes nationales.