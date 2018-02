BALLON D'OR Ronaldo ne lâche rien

Cristiano Ronaldo ne réalise pas sa meilleure saison. Mais l'international portugais revient bien ces derniers temps. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va rencontrer le club merengue dans une semaine en Ligue des champions. Interrogé par AS, CR7 a passé en revue divers sujet dont le Ballon d'or. «Je n'ai jamais rêvé de gagner cinq Ballons d'or. Mais je devais arrêter ma carrière maintenant, je serais très heureux. Si je gagne un Ballon d'or de plus, deux, trois..., je serais enchanté. Mais si je n'en gagne pas d'autre, j'en aurais eu déjà cinq. Mais j'ai toujours confiance et j'ai la force de me battre pour ce prix. Ça dépendra des titres que nous remporterons cette année.»