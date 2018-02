BENZIA, ATTAQUANT DE LILLE "Ce qui m'arrive en sélection est étrange"

L'international algérien, Yassine Benzia, est revenu dans une interview à beIN Sports sur sa situation actuelle en club et en sélection. Le milieu offensif de 23 ans a déclaré concernant sa non-convocation lors des derniers matchs de la sélection nationale: «Les choses allaient bien, mais depuis la nomination du nouveau président de la FAF et d'un nouvel entraîneur, je n'ai reçu aucune convocation. Je vais continuer à travailler en club et si je suis appelé, je serai prêt», il a ajouté: «Ce qui m'arrive est une chose étrange, je ne me cache derrière rien pour le dire, je ne sais pas exactement ce qui se passe au niveau national. Je suis confiant de mon potentiel et de ce que je peux apporter au groupe.» Le numéro 10 lillois a déclaré, sur sa situation difficile en club avec l'arrivée de son nouveau coach, Christophe Galtier: «J'ai joué beaucoup de matchs avec Lille et c'est un précédent pour moi d'être remplaçant, j'ai occupé plusieurs postes cette saison avec l'équipe et cela m'a aidé à briller. J'étais un attaquant de pointe, mais j'aime jouer au milieu et être libre sur le terrain.»