FULHAM Tottenham prêt à lâcher 40 millions d'euros pour Sessegnon

Révélation de Fulham cette saison en Championship (D2 anglaise), Ryan Sessegnon attire les regards sur lui. Le joueur de couloir gauche est courtisé par tous les plus grands clubs de Premier League et d'après le Telegraph, Tottenham est prêt à casser sa tirelire pour lui. Les Spurs envisagent de formuler une offre de 40 millions d'euros dès maintenant pour s'attacher les services du joueur de 17 ans cet été, et ainsi devancer ses concurrents. Seulement son club, qui a déjà compris qu'il partirait à la fin de la saison, souhaite tirer la meilleure offre possible. Pour cela, les Cottagers voudraient attendre la fin du championnat et une éventuelle montée en Premier League dans le but d'aller chercher un transfert à 50 millions d'euros. Après 34 journées, Fulham est pour le moment 5e de Championship.