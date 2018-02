LE BÉTIS REVIENT SUR LE FC SÉVILLE Boudebouz et Mandi enchaînent les performances

Auteurs d'un excellent début de saison, les joueurs du Bétis ont connu un gros passage à vide avant de se ressaisir et de revenir dans le haut du tableau après une nouvelle victoire à l'extérieur, cette fois contre Levante. Les deux Algériens ont grandement contribué à la victoire 0-2, puisque Boudebouz très entreprenant a dès la 7e minute trouvé sur coup-franc Mandi au point de penalty pour une reprise de volée qui s'envole. Par la suite par deux fois l'ancien joueur de Sochaux se trouve en position de frapper. Il envoie ensuite un centre un peu trop puissant et une belle remise en retrait pour une belle frappe en force de Ruiz. En seconde période l'ouverture du score viendra d'un corner de Boudebouz à la 55e minute où Aïssa Mandi se jette pour mettre le pied, le gardien intervient mais le défenseur de Levante, Chema, va pousser la balle dans ses propres filets. Dix minutes plus tard Aïssa Mandi sauve miraculeusement l'égalisation en reculant et en mettant hors du terrain une tête de Lerma (67'). Deux minutes plus tard, sur un dégagement du gardien, Sergion Léon s'en va inscrire le second but. Ryad Boudebouz est remplacé à la 70e. Avec cette nouvelle victoire, le Real Bétis remonte à la 7e place avec 36 points, à trois points seulement de la 6e place du FC Séville, synonyme de participation à l'Europa Ligue.