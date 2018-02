LE JOUEUR DU HAVRE AC N'A QUE 18 ANS L'Algérie et le Maroc se disputent Rafik Guitane

Le jeune Rafik Guitane, de père algérien et de mère marocaine, fait l'objet d'une compétition entre la Fédération algérienne et la Fédération marocaine de football. Né en France, Rafik Guitane, milieu offensif du Havre Athletic Club (Ligue 2 française), fait l'objet de plusieurs approches pour intégrer une sélection nationale. Le joueur de 18 ans peut prétendre à trois sélections: l'Algérie par son père, le Maroc par sa mère et la France, son pays natal. Ainsi, chacun des deux pays se bat pour enrôler ce talentueux joueur dans les rangs de sa sélection nationale. Alors que la Fédération algérienne de football a tenté d'approcher le joueur pour lui transmettre son intérêt, la Fédération marocaine quant à elle, a chargé le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, de l'appeler et de lui présenter ses arguments pour le convaincre de défendre les couleurs du Maroc, qualifié pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Il est à noter que Rafik Guitane qui évolue cette saison avec Le Havre (13 matchs, un but et deux passes décisives) a été recruté l'été dernier par le Stade Rennais (Ligue 1) contre une somme avoisinant les dix millions d'euros.