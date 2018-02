LIGUE 2 - SANCTIONS Le huis clos pour le CRBAF et le WAT

Les deux pensionnaires de la Ligue 2 Mobilis, le CRB Aïn Fakroun et le WA Tlemcen, ont écopé chacun respectivement de deux et d'un match à huis clos, a annoncé la Ligue de football professionnel. Le CRBAF sanctionné pour «jet de pierres de bouteilles de verre ayant entraîné la blessure d'un joueur de la JSM Skikda (Nassim Oussalah, ndlr) au niveau de la tête», devra également s'acquitter d'une amende de 200.000 dinars. De son côté, la formation tlemcénienne s'est vu infliger cette sanction pour «jet de projectiles (pierres et bouteilles) et mauvaise organisation», en plus de 200.000 dinars d'amende. Le président de l'AS Aïn M'lila Cheddad Bensid est suspendu jusqu'à son audition lors de la séance du lundi 5 mars 2018, précise la LFP sur son site officiel, soulignant que le dossier du match AS Aïn M'lila-ASO Chlef (2-2) reste ouvert pour «complément d'informations». Le joueur de l'ASM Oran Youcef Anouar Yacine a écopé de quatre matchs de suspension dont deux avec sursis en plus de 40.000 dinars d'amende pour comportement antisportif envers officiels. Enfin, Farid Mellouli (MCE Eulma) et Korbiaâ Lyès (CABB Arréridj) sont suspendus deux matchs fermes en plus de 20 000 dinars d'amende pour mauvais comportement envers adversaire.