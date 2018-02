MADJER FAIT LE POINT SUR LE STAGE DE L'EN DES LOCAUX "On travaille à moyen terme"

Le stage des locaux, prévu du 24 au 28 février, n'aura finalement duré que deux jours puisque les joueurs ont été libérés hier matin après trois séances d'entraînement et une opposition. C'est à cause de la programmation de trois matchs avancés de la 22e journée les 1er et 2 mars prochain que le staff technique a décidé de libérer les joueurs plus tôt. Rabah Madjer est revenu sur ce qu'il a vu d'intéressant et plus précisément concernant les défenseurs, il a évoqué le cas de Belkalem qui manque de rythme, mais dont l'apport et l'expérience est importante. Il a évoqué aussi le longiligne défenseur du CRB, Mohamed Namani (1m98) qui a particulièrement tapé dans l'oeil du sélectionneur ou encore le meneur de poche de la JS Saoura Abderrahmane Bourdim. Mais ce sont surtout les objectifs de ce stage et du staff technique en général qui ont été rappelés. Rabah Madjer explique pourquoi il n'a pas convoqué une majorité de jeune joueurs, parcequ'il doit travailler à moyen terme et trouver des joueurs qui soient prêts pour 2019 et non pour 2022. «On ne peut pas prendre des jeunes sans expérience pour aller en Afrique» résume-t-il pour expliquer sa stratégie. Le stage a donc été conclu par une opposition avec deux mi-temps de 35 minutes, Meziane Ighil et Djamel Menad dirigeant chacun une équipe.