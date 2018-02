MILAN AC Vers une restructuration financière

Depuis quelques mois en Italie, le rachat de l'AC Milan par Li Yonghong interroge énormément. Dans les colonnes de la Repubblica, on apprend que le conseil d'administration du club lombard cherche à restructurer le club financièrement. Le but est de rembourser le plus rapidement possible le prêt effectué au groupe bancaire Elliot. Les difficultés financières du nouveau propriétaire pourraient amener les Rossoneri à réaliser une association avec des entreprises. Cela pourrait être le cas avec le groupe immobilier Alohakair Group venant d'Arabie saoudite. Le quotidien transalpin évoque aussi la possibilité qu'un fonds arabe de Dubaï et un milliardaire russe offriraient près de 550 millions d'euros pour une solution plus que radicale: acquérir le club milanais.