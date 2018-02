OPEN INTERNATIONAL DE BADMINTON JUNIORS (OUGANDA) Médaille de bronze pour l'EN

La Fédération algérienne de badminton a engagé ces jeunes joueurs pour leur donner l'occasion «de se frotter au haut niveau» d'une part, et «permettre aux dames de grignoter des points en prévision des JOJ 2018» d'autre part.

La paire algérienne composée de Lynda Mazri et Halla Bouskani a remporté la médaille de bronze du tableau double dames à l'Open international de badminton seniors et juniors (messieurs et dames), disputé à Kampala (Ouganda) du 22 au 25 février courant. Mazri et Bouskani ont perdu en demi-finale face au duo Zambien Ogar Siamupangila et Evelyn Siamupangila sur le score de 21-19 23-21 21-17. Dans le tableau double garçons, les Algériens Seifddine Larbaoui et Mohamed Abdelaziz Ouchfoun ont quitté la compétition dès le premier tour après leur défaite face aux Ougandais Augustus Owinyi et Alex Babu sur le score 21-18 et 22-20. En double mixte, les Algériens Larbaoui et Mazri se sont inclinés au premier tour face à Edwin Ekiring et Bridget Shamim Bangi de l'Ouganda sur le score de 21-19 21-23 et 21-12, alors que Ouchfoun et Bouskani se sont retirés de la compétition. Dans les tableaux du simple, Mazri a quitté le tournoi en quarts de finale après sa défaite face à l'Egyptienne Hadia Hosny (21-19, 21-10) alors que sa compatriote Bouskani a été éliminée en 8e de finale par la Zambienne Siamupangila (21-19 21-14). Pour sa part, Ouchfoun a perdu au second tour face à l'Egyptienne Hosny sur le score 21-10 21-12. Chez les garçons, Larbaoui a perdu face au Turc Emry Laly (21-9, 21-9), alors que son compatriote Ouchfoun s'est incliné au premier tour des éliminatoires face à Alex Babo de l'Ouganda 21-13, 21-9.

La Fédération algérienne de badminton a engagé ces jeunes joueurs pour leur donner l'occasion «de se frotter à des joueurs de haut niveau» d'une part, et «permettre aux dames de grignoter des points en prévision des Jeux olympiques de la jeunesse 2018 prévus en Argentine», d'autre part. Bouskani qui a engrangé plusieurs points, est désormais tout prêt de composter son ticket pour les JOJ 2018. Deux joueurs (un chez les garçons et un chez les filles) représenteront l'Afrique en Argentine. Outre l'Ouganda (pays hôte), 14 autres nations ont pris part à cette compétition. Il s'agit de l'Algérie, la Zambie, Le Kenya, Maurice, l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, les Iles Maldives, le Kazakhstan, la Turquie, la France, les Pays-Bas, l'Inde et l'Allemagne. L'Algérie avait organisé l'Open international d'Alger du 7 au 9 février courant à la salle Mokhtar-Aribi d'El Biar (Alger) en présence de 95 badistes issus de 10 pays et le championnat d'Afrique de badminton seniors (messieurs et dames, individuel et par équipes), à Alger du 12 au 18 février à la salle Harcha-Hacène avec la participation de 119 athlètes issus de 17 pays africains dont l'Algérie.