STADES ALGÉRIENS "Il faut généraliser le gazon naturel"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali a appelé hier à la généralisation du gazon naturel dans les différents stades du pays, estimant qu'il s'agissait de «l'unique alternative» pour élever le niveau de la pratique footballistique en Algérie. «Au niveau de notre département ministériel, nous prônons la généralisation du gazon naturel dans nos stades et l'abandon définitif de la pelouse en synthétique.

C'est la seule alternative qui permettra à notre football de progresser», a indiqué le premier responsable du secteur en ouverture des journées d'études consacrées à la thématique des pelouses des terrains des stades de football, leur choix et leur entretien, au complexe Mohamed-Boudiaf (Alger). Ce rendez-vous, étalé sur deux jours, est organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et enregistre notamment la participation de plusieurs experts, professionnels et chercheurs du domaine.

«Il y avait eu des décisions prises dans deux wilayas dernièrement dont Tlemcen pour changer la pelouse en gazon naturel et passer au synthétique, dont le coût est moins cher et donc plus facile à entretenir», a ajouté Ould Ali.

Avant, plusieurs enceintes à l'image des stades de l'Unité maghrébine de Béjaïa ou encore celui du 24-Février de Sidi Bel Abbès se sont dotées il y a quelques années de pelouses synthétiques alors qu'elles étaient en gazon naturel au moment de leur inauguration. «Cette rencontre permettra de réunir nos compétences et nos expériences autour de cette thématique des pelouses des stades, dont la pertinence aujourd'hui est cruciale, à la veille de l'achèvement des travaux des futurs grands stades, notamment ceux des wilayas d'Oran, de Tizi Ouzou et d'Alger, mais aussi pour la prise en charge, l'encadrement et le suivi de l'entretien et de la maintenance des pelouses des stades existants», a expliqué Ould Ali lors de son discours d'ouverture.

Trois ateliers s'attelleront aujourd'hui, lors du deuxième jour des travaux, à élaborer des recommandations dans l'optique de trouver des solutions à la problématique des pelouses et leur entretien en Algérie. Le premier atelier est consacré au «modèle de pelouse et nature du gazon adapté au climat», le deuxième est dédié aux procédures techniques et démarches adaptées pour un entretien et une maintenance efficaces de la pelouse», alors que le troisième atelier évoque «l'organisation et le statut d'une structure de maintenance».

«Je reste confiant que l'expérience déjà acquise des partenaires étrangers engagés à travers les nouveaux projets de stades, conjuguée à la compétence algérienne doutée de la détermination et la volonté de réussir, pourra offrir des démarches sereines à une réussite pragmatique pour le choix et l'entretien des pelouses des stades de football», a conclu le ministre.