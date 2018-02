JEUX MÉDITERRANÉENS 2018 L'Algérie espère être présente avec 400 athlètes

Les jeunes athlètes algériens sont déterminés à briller en Espagne

Près de 400 (messieurs et dames) figurent dans la pré-liste des sportifs algériens susceptibles de participer aux prochains Jeux méditerranéens, prévus du 22 juin au 1er juillet 2018 à Tarragone, a annoncé avant-hier à Alger Hassiba Boulmerka, chef de mission de la délégation nationale en Espagne, espérant qu'ils «réussiront tous à se qualifier.»

«La pré-liste des athlètes algériens susceptibles de participer aux Jeux méditerranéens de Tarragone comporte actuellement 400 sportifs. Mais ils devront commencer par se qualifier, ou réussir les minima nécessaires pour pouvoir participer à cette compétition», a indiqué l'exchampionne olympique du 1500 mètres en conférence de presse, ajoutant que «bien évidemment, l'Algérie espère que la totalité de ces athlètes parviendront à se qualifier.» Si c'est le cas, la délégation algérienne sera l'une des plus importantes à Tarragone, car représentant à elle seule plus de 10% du nombre total des athlètes attendus pour cet évènement.

«Outre les 400 athlètes que nous espérons qualifier pour ces JM, il y aura des techniciens, des encadreurs, des médecins, des kinés et des journalistes. Ce qui devrait porter le nombre total de notre délégation à environ 600 membres», a ajouté Boulmerka, qui sera assistée dans cette mission par trois autres personnes, à savoir le médaillé de bronze olympique du saut en hauteur, Abderrahmane Hammad, (1er assistant), le docteur Feriel Chouiter (présidente de la commission médicale) et Abdelhafid Izem (secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien -COA-). Selon Boulmerka, 4000 athlètes concourant dans 31 disciplines sportives devraient participer aux JM de Tarragone, qui seront répartis sur 16 sites de compétitions et pour lesquels des hôtels ont été réquisitionnés du 17 juin au 4 juillet, a encore annoncé la médaillée d'or aux JO de Barcelone 1992. Interrogée sur la liste finale des représentants algériens aux JM de Tarragone, Boulmerka a prédit qu'«elle sera arrêtée environ un mois avant le coup d'envoi de la compétition» et ce pour «laisser le temps aux sportifs de se qualifier, ou de réussir les minima nécessaires». Concernant les objectifs, l'ex-championne olympique a indiqué qu'ils seront fixés par les fédérations, mais en tant qu'Algérienne, elle espère un maximum de médailles.

«Le rôle de notre commission se limite à organiser cette mission sur le plan administratif. Pour ce qui est de la préparation des athlètes, leur qualification et les objectifs qu'ils doivent atteindre, ce sont les fédérations qui s'en occupent», a-t-elle expliqué. Même en ce qui concerne le budget alloué aux athlètes pour leur préparation, Boulmerka a expliqué que «c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui s'en occupe», avouant cependant que «le COA ne refusera jamais de venir en aide à un athlète, ou à une fédération qui le sollicite, comme cela a déjà été le cas par le passé».

La première vague des athlètes algériens se rendra à Tarragone le 19 juin pour être présente à la cérémonie d'ouverture, prévue le 22 du même mois. Elle sera suivie par d'autres contingents comportant les sportifs qui entreront en compétition ultérieurement. «Certains athlètes feront leur entrée en lice pendant la dernière semaine des jeux. Donc, ils resteront en Algérie pour se préparer et ne rejoindront le reste de la délégation qu'au moment opportun», a encore expliqué l'ex-championne olympique, en annonçant des négociations à venir avec la compagnie nationale Air Algérie pour la mise à disposition d'un vol spécial qui transportera «le gros» de la délégation algérienne à Tarragone.



Makhloufi et Bourrada pas certains de participer

Le demi-fondiste Taoufik Makhloufi et le décathlonien Larbi Bourrada, actuelles stars de l'athlétisme algérien, n'ont pas encore confirmé leur participation aux prochains Jeux méditerranéens, prévus du 22 juin au 1er juillet 2018 à Tarragone (Espagne), a annoncé lundi à Alger Hassiba Boulmerka, chef de la mission algérienne en Espagne. «Les plus grands sportifs algériens du moment devraient participer aux JM de Tarragone. Mais jusqu'à l'heure actuelle, Taoufik Makhloufi (800m-1500m) et Larbi Bourrada (décathlon) n'ont pas encore confirmé s'ils seront présents ou pas», a indiqué en conférence de presse la médaillée d'or sur le 1500m des JO de Barcelone 1992. Makhloufi, champion olympique à Londres 2012 et double médaillé d'argent quatre ans plus tard à Rio, compte actuellement parmi les plus grandes stars de l'athlétisme algérien, tout comme le décathlonien Larbi Bourrada, 5e aux JO 2016. Deux athlètes de haut niveau qui représentent donc de sérieuses chances de médailles pour l'Algérie aux JM de Tarragone, mais qui jusqu'à l'heure actuelle n'ont pas encore confirmé leur participation à cet évènement.