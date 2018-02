PSG Neymar absent un mois?

La star brésilienne évacué à l'hopital

L'absence de Neymar pour les 8es de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid paraît presque évidente pour le docteur Robineaux. En cause, non pas l'entorse de la cheville, mais bien la fissure du 5e métatarsien qui induit plutôt 4 semaines d'arrêt au minimum.

Le Paris Saint-Germain a communiqué sur la blessure de Neymar. Le Brésilien touché lors du succès face à l'Olympique de Marseille (3-0) ne sera pas de la partie en coupe de France aujourd'hui, encore face à l'OM ni face à Troyes samedi prochain.

Mais bien entendu, tous les regards se dirigent vers les 8es de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Or, en précisant dans son communiqué que le Brésilien souffre d'une «entorse antero externe de la cheville droite, avec également l'existence associée d'une fissure du cinquième métatarsien», le PSG pointe du doigt une réalité clinique très inquiétante.

«Si le 5e métatarsien est touché, cela veut dire que les ligaments ont souffert. Aréola parlait en plus d'une cheville très gonflée, ce n'est donc pas une petite entorse. Cela ressemble davantage à une entorse sévère, ce qui induit au moins quatre semaines d'arrêt. Même pour un sportif de haut niveau», plaide le docteur Sébastien Robineaux. Mais il semblerait que le souci vienne principalement de la fissure du 5e métatarsien.

«Soit ils considèrent que c'est un équivalent de fracture et c'est la chirurgie, soit c'est une entorse sévère et c'est un minimum de quatre semaines», insiste le docteur Robineaux. Quel serait alors le cas de figure qui permettrait à Neymar de tenir sa place? «En cas de cheville hyperlaxe, donc de cheville instable et si c'est une entorse moyenne, il peut jouer sous infiltration mais il prendra alors le risque que l'os casse vraiment et là ce serait huit semaines d'arrêt. C'est un vrai choix mais il apparaît, sans le dossier médical, plus raisonnable de l'immobiliser plus longtemps», ajoute-t-il.

Le Paris Saint-Germain va donc juger en fonction de l'évolution de la blessure mais il apparaît très improbable que Neymar puisse tenir sa place sans prendre un énorme risque qui pourrait bien le priver, en cas de qualification, de la fin de la saison.