ORGANISATION DU MATCH DE COUPE D'ALGÉRIE JSK - USMB Une commission à Tizi Ouzou pour trancher

Par Kamel BOUDJADI -

Le public des Canaris est revenu en force pour sauver son équipe

Les dirgieants kabyles attendront donc cet après-midi pour décider de la réplique.

C'est aujourd'hui à 15h que la commission d'organisation de la coupe d'Algérie se déplacera au stade du 1er-Novembre pour déterminer les capacités des gradins de répondre aux normes exigées par la FAF. Exigeant la capacité d'accueillir 20.000 et plus, de supporters pour prétendre abriter un match de quart de finale de la coupe d'Algérie, la FAF a mis en difficulté la direction de la JSK, à quelques jours seulement de la rencontre qui l'opposera à l'USM Blida. Les dirgieants kabyles attendront donc cet après-midi pour décider de la réplique. Il y a quelques heures seulement ces derniers, s'appuyant sur un rapport d'expertise de la DJS de Tizi Ouzou, assuraient que le stade du 1er -Novembre a les capacités requises pour accueillir la rencontre dans les normes. En effet, les experts topographes désignés avant-hier par cette direction ont établi que les gradins ont subi des extensions qui leur ont permis d'accueillir 21.240 spectateurs. La commission d'organisation, elle, s'appuyant sur un rapport d'homologation du terrain, établissait que ce dernier ne pouvait dépasser 15.000 spectateurs. Aussi, dans les deux institutions ont engagées dans un bras de fer, qui dure encore, entre le président de la JSK, Cherif Mellal et la commission d'organisation de la coupe depuis avant-hier. La direction a exprimé son refus catégorique de jouer sur un autre terrain, même s'il faut se retirer de la compétition. Mellal s'est même étonné que la commission sorte cette affaire à quelques jours de la rencontre, considérant que c'est un coup dur pour les supporters qui comptaient justement venir en masse. C'est donc cette après-midi que les choses vont vraisemblablement s'éclarcir. Le rapport de la commission qui viendra vérifier celui établi par la DJS, confortera sa thèse ou celle de la direction de la JSK. En tout état de cause, l'attention des supporters reste donc suspendue à la décision qui en sortira. Par ailleurs, l'on annonçait hier que la direction du club kabyle tiendra une conférence de presse aujourd'hui après-midi pour faire plusieurs annonces. La première, largement attendue, est vraisemblablement la signature du contrat de l'entraîneur Youcef Bouzidi alors que la seconde concerne la gestion future de la communication du club. Aussi, selon nos sources, le président Cherif Mellal annoncera le lancement d'une radio Web dédiée à l'actualité de la JSK. Les techniciens sont d'ores et déjà prêts. Le conflit, imprévu d'ailleurs, a eu un effet immédiat sur la rencontre qui opposera les Canaris aux Blidéens. Les supporters ne savent plus à quelles date elle sera jouée. Certains supputent même le fait que le match pourrait être reporté au 6 mars prochain pour permettre aux deux parties de trouver une issue au conflit né au sujet du stade du 1er -Novembre. En tout état de cause, les Canaris sont désormais dans la préparation de la rencontre. Une victoire sera d'un apport considérable au moral des joueurs mais aussi le coeur des supporters qui aura ainsi à palpiter lors des derniers matches de coupe et pourquoi pas pour un trophée. En tout cas, Youcef Bouzidi voit que cela ne relève guère de l'impossible.



Mohand Chérif Hannachi

«Il existe un complot contre la JSK»

La délocalisation du match des quarts de finale de la coupe d'Algérie entre la JSK et l'USM Blida n'a pas manqué de faire réagir l'ancien président kabyle, Mohand Chérif Hannachi. Convaincu qu'un complot est ourdi contre la JSK, Mohand Chérif Hannachi a pointé du doigt la commission d'organisation de la coupe d'Algérie qui a adressé une correspondance au président de la JSK, Cherif Mellal, pour lui demander de chercher un autre stade pour abriter le match des quarts de finale entre la JSK et l'USM Blida. Hannachi a ainsi qualifié cette décision «d'inadmissible». «Je sens qu'il y a bel et bien un complot contre la JSK et je ne l'accepterai pas tant que je suis toujours en vie. Il est inadmissible de délocaliser le match de coupe que jouera la JSK à Tizi Ouzou et dire que ce stade est d'une capacité inférieure à ce qui est exigé» a déclaré Mohand Cherif Hannachi dans une déclaration accordée à la chaîne Ennahar TV. Même s'il n'est plus à la tête de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi a également déclaré que cette décision est une atteinte aux principes. «Je n'ai pas envie de revenir, mais je n'accepterai pas de casser le club. Si je fais cette intervention, c'est parce que c'est une question de «nif». C'est honteux de prendre une telle décision.»