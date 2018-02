L'UAFA A DÉCIDÉ D'INVITER L'USMA ET L'ESS POUR LA COUPE EL QODS Un dilemme pour Zetchi

L'ex-président de la FAF préside la réunion de l'UAFA

Le président de la FAF est mis devant un fait accompli où toute réponse à cette invitation sera «commentée» dans la mesure où d'aucuns savent que les relations entre lui et l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua (vice-président de l'Uafa), s'enveniment de plus en plus.

L'Union arabe de football (Uafa) a décidé d'inviter les clubs algériens, l'USM Alger et l'ES Sétif pour participer à sa prochaine édition de la Coupe arabe des clubs, baptisée «coupe El Qods». Mais, cette invitation met la Fédération algérienne de football, pour ne pas dire le président de l'instance fédérale, Kheïreddine Zetchi, devant un véritable dilemme.

Zetchi est donc mis devant un fait accompli où toute réponse à cette invitation sera très «commentée» dans la mesure où, d'aucuns savent que les relations entre lui et l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua (vice-président de l'Uafa), s'enveniment de plus en plus. Explications pour cet acte de l'Uafa somme toute légitime, mais qui «dérange» bien le président de la FAF: le 15 février dernier, l'instance algérienne de football avait pris la décision de désigner l'USM Bel Abbès, quatrième au classement de la Ligue 1 de la saison dernière, pour représenter l'Algérie lors de la deuxième édition de la Ligue des champions arabe dans sa nouvelle version. Cette décision a été prise jeudi dernier lors de la réunion du Bureau fédéral. C'est l'ES Sétif, championne d'Algérie en titre, et le CR Belouizdad, vainqueur de la coupe d'Algérie, qui allaient participer à cette épreuve, prévue en juillet prochain au Maroc, sauf que la FAF a décidé qu'aucun club ne prendra part à deux compétitions internationales lors d'une même saison, les Sétifiens étant engagés en Ligue des champions africaine et le Chabab en coupe de la Confédération. Mais, il se trouve que l'Union des associations du football arabe (Uafa) vient de décider de relancer la Ligue des champions arabe avec des dotations financières très importantes réservées aux clubs participant à cette épreuve. C'est le sponsor dont le nom n'a pas été précisé par l'Uafa, qui en a décidé ainsi. C'est alors que l'instance du football arabe du football versera, à chaque club, la somme de 25.000 dollars représentant les frais de transport et d'hébergement de l'équipe visiteuse. De plus, l'Uafa versera aussi suivant les tours les sommes suivantes: 50.000 dollars pour les 32es de finale, 150.000 dollars pour les 8es de finale, 250.000 dollars pour les quarts de finale, 350.000 dollars pour les demi-finales et 2,5 millions de dollars pour le perdant en finale et enfin 5 millions de dollars pour l'heureux vainqueur. Plus important encore, c'est que l'Union arabe de football a décidé d'adopter la formule des invitations pour les clubs devant participer à la prochaine édition de la Ligue des champions arabe. Ce qui veut dire que seules les équipes invitées par l'Uafa seront concernées par ce tournoi.

La compétition est prévue en été. Pour résumer: la FAF veut engager uniquement l'USMBA à cette compétition régionale, mais il se trouve que les nouveaux statuts pour cette première édition rénovée précisent qu'elle se fera uniquement sur invitation de l'Uafa. D'où la difficile position du président de la FAF. Quelle sera sa décision sur ce fait accompli? Deux possibilités de réponse s'offrent à Zetchi: soit accepter cette invitation pour l'USMA et l'ESS, soit la refuser carrément. Et si c'est la deuxième possibilité que choisirait le président de la FAF, cela poserait donc d'autres questions genre quelles seraient également la réaction des deux clubs, l'USMA et l'ESS, sans oublier l'USMBA la désignée? Et si les deux équipes invitées décideraient de participer à ces joutes qui sont prévues lors du mercato d'été et qui constitueraient une bonne opportunité de préparation avec de l'argent à faire rentrer à coup sûr, que ferait la FAF? Tant de questions auxquelles serait difficile d'y répondre avant, au moins, la première décision que prendrait le président de la FAF...