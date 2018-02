BÉTIS SÉVILLE La promesse de Boudebouz à ses supporters

Titulaire lors des trois derniers matchs du Bétis Séville en Liga, Ryad Boudebouz commence à faire son trou dans le onze de Quique Setién.

Un joli rebond après une adaptation délicate et les récentes critiques. Un tournant. Ce mois de février a marqué un tournant dans la saison de Ryad Boudebouz (28 ans).

L'international algérien (25 sélections, 2 réalisations), en fin de retour en forme après des pépins physiques, au genou notamment, en a profité pour se mettre en valeur. Sa prestation contre le Real Madrid (3-5) n'était notamment pas passée inaperçue. Interrogé par ABC, il savoure, sans s'enflammer, assurant que le meilleur est encore à venir. «Je me sens mieux, mais je sais que je ne suis pas encore à 100%. Il me manquait la confiance du groupe, du public et de l'entraîneur et je sais que, quand je serai au top, tout le monde sera content de moi», a-t-il expliqué avant de poursuivre. «J'avais besoin d'une période d'adaptation parce que c'est ma première expérience en dehors de France. Et c'était encore plus compliqué parce que je suis arrivé blessé. Pendant mon absence, j'ai appris que le jeu est beaucoup plus rapide en Espagne qu'en France. À la télévision, tu ne te rends pas compte de cette différence d'intensité. Aïssa (Mandi) et Zou (Feddal) m'ont beaucoup aidé. Maintenant, on peut voir que je suis mieux dans le groupe», a-t-il lancé, répondant à l'impatience des supporters et des observateurs. «Je comprends les gens, mais il faut aussi comprendre le joueur. Parce que ce que j'ai eu au genou et j'ai commis une erreur en essayant de revenir plus tôt que prévu. Je sais que le public veut me voir, en a envie. Moi aussi. Je sais que ça va venir, j'ai confiance et je vais faire les Béticos se lever de leurs sièges. (...) Qu'il sachent que quand tout ira bien, je vais m'amuser beaucoup», a-t-il conclu. Des belles promesses qui demandent désormais confirmation.