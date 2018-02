CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET (13E JOURNÉE) Deux belles affiches au programme

Les matchs Nour Hamadi-IR Boufarik et FC Boufarik-Nour M'sila seront à l'affiche de la 13e journée du championnat de handi-basket, dont les matchs se dérouleront demain et samedi matin.

L'équipe de Nour Hamadi (10v, 0d), invaincue depuis le début de l'exercice 2017-2018, voudra certainement continuer sur sa lancée et décrocher une 11e victoire de la saison, face aux Boufarikois de l'IRB (9v, 2d) qui partagent avec eux la première position (20 pts), avec un match en moins pour les Hamadis.

L'IRB aura à coeur d'infliger à Hamadi son premier revers, mais sa mission s'annonce ardue. L'autre match de la journée, qui retiendra aussi l'attention des amoureux du handi-basket, opposera le FC Boufarik, 4e avec 17 pts (7v, 3d), à Nour M'sila, 3e avec 19 pts (8v, 3d).

Revigorés par la victoire décrochée en déplacement contre Béjaïa, les Boufarikois aborderont la rencontre avec un moral au beau fixe, contrairement à leur adversaire, les M'silis qui sont dans l'obligation de se racheter de leur défaite à domicile face au leader.

D'autre part, la 13e journée devrait permettre au CRB El Harrach, 6e avec 11 pts (8v, 3d) de se rapprocher des cinq premières équipes à l'occasion de la réception de l'ASHW Béjaïa, 5e avec 15 pts (4v, 7d), alors que le CB Bour Arréridj, 6e (2v, 7d) effectuera un périlleux déplacement à El Eulma (6e).