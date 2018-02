CHAMPIONNAT NATIONAL DE RAFLE (SENIORS) 36 triplettes en compétition ce week-end à Alger

Le championnat national (messieurs-dames) de rafle se déroulera demain et samedi à la salle omnisports Boualem-Bouhadja d'Ouled Chebel (Alger), a indiqué la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB).

36 triplettes (18 messieurs et 18 dames), représentant 11 wilayas seront engagées dans cette compétition, dont le tirage au sort sera effectué aujourd'hui au Centre de regroupement et de préparation des élites sportives à Souidania (Alger). Les wilayas engagées sont: Alger, Oran, Chlef, Biskra, Batna, Sétif, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ouargla, Blida et Béjaïa. Avec un total de sept clubs engagés, c'est la wilaya d'Alger qui est la mieux représentée dans ce championnat, devant se clôturer samedi, à 17h30, par une cérémonie de remise de récompenses aux lauréats.