FC DIJON Retour en force pour Abeid

Depuis sa blessure au genou et son retour au mois de décembre dernier, le milieu de terrain Mehdi Abeid et l'un des joueurs algériens qui a su garder le rythme des matchs depuis un bon moment. Titulaire indiscutable du côté de Dijon, Mehdi Abeid devrait être appelé pour la première fois en Equipe nationale sous l'ère Madjer pour la double confrontation face à la Tanzanie et l'Iran. Le retour en force de Mehdi Abeid et ses dernières prestations avec Dijon vont certainement plaire au sélectionneur Rabah Madjer, ce dernier qui a fait jouer Medjani au poste de sentinelle va probablement compter sur Mehdi qui est en confiance totale et qui a disputé plus de 1160 minutes avec son club depuis son retour de blessure en décembre dernier. Mehdi Abeid qui était absent en juin dernier, a fait sa réapparition en Ligue 1 cette saison le 16 décembre de l'année dernière face à Lille (il a même offert une passe décisive lors de ce match-là), le milieu de terrain de 25 ans a disputé 18 matchs en Ligue 1 dont 13 comme titulaire. Il est l'un des patrons de son équipe au milieu du terrain, lui qui n'a vraiment pas eu sa chance avec les ex-entraîneurs à cause des blessures ou des choix tactiques. Le très bon retour de Mehdi Abeid ces derniers temps avec Dijon et son état d'esprit dernièrement va peut-être pousser Madjer à l'essayer face à la Tanzanie, ce qui va certainement pousser Medjani à revenir en défense, d'autant plus que ce dernier joue dans l'axe de la défense avec son équipe Sivasspor, ce qui va donner aussi plus de choix pour le sélectionneur algérien.