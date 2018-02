FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE L'AG ordinaire le 10 mars à Alger

La Fédération algérienne de boxe (FAB) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) le 10 mars (9h) au Complexe sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger), a-t-on appris avant-hier auprès de l'instance fédérale. Les travaux de cette AGO seront portés sur l'examen et l'adoption des bilans moral et financier de l'exercice 2017. Les membres de l'AGO examineront également le rapport du commissaire aux comptes avant de passer à la lecture et à l'adoption

du plan d'action

de l'année 2018.