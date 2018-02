FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES LUTTES ASSOCIÉES L'AGO le 8 mars à Souidania

La Fédération algérienne des luttes associées (Fala) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) le 8 mars (9h) au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales à Souidania (Alger), a-t-on appris auprès de l'instance fédérale. L'ordre du jour de cette AGO portera sur l'examen et l'adoption des bilans moral, financier et technique de l'exercice 2017 ainsi que le plan d'action de l'exercice 2018. Il est également attendu des membres de l'AGO d'examiner le rapport du commissaire aux comptes et la présentation des prévisions financières de la Fala pour le compte de l'année 2018.