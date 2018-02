LILLE Galtier et Benzia ont enterré la hache de guerre

Le week-end dernier, pour la réception d'Angers, Christophe Galtier et le LOSC se sont passés des services de Yassine Benzia, une semaine seulement après que l'Algérien ait passé la totalité de la rencontre contre Lyon sur le banc. Mais, il y avait bien un loup entre le technicien et son joueur, comme l'a expliqué L'Équipe hier. En effet, l'entraîneur des Dogues n'aurait pas apprécié l'attitude de son joueur face à Nantes au début du mois. Remplacé à la 55e minute, l'ex-Lyonnais n'avait pas hésité à manifester son mécontentement, ce qui a déplu à Galtier. «C'était un choix fort de ma part et j'espère que je n'aurai plus à le faire, ce choix», avait-il expliqué après la rencontre contre le SCO. Hier, les deux hommes ont discuté pour faire table rase de cet épisode. Benzia devrait alors être de retour contre Nice demain.