MCA-MOB ET CR ZAOUÏA-AS AÏN M'LILA DEMAIN Le Doyen et l'ASAM favoris

Deux matchs pour le compte des quarts de finale de la coupe d'Algérie sont prévus demain à 16h et marqués par l'affiche entre le MC Alger et le MO Béjaïa, alors que le Petit Poucet de l'épreuve, le CR Zaouïa (Régionale 1-Blida) tentera de prolonger son rêve en accueillant le leader de la Ligue 2, l'AS Aïn M'lila. Le MC Alger, sur une courbe ascendante, devra se méfier d'une formation béjaouie capable de mettre en péril l'objectif d'une 9e couronne que vise le club de la capitale, engagé sur trois fronts cette saison: championnat-coupe-Ligue des champions. L'actuel dauphin de la Ligue 2, dirigé par l'entraîneur Rachid Bouaratta, compte jouer son va-tout jusqu'au bout dans cette épreuve, même si son objectif primordial reste l'accession en Ligue 1. La dernière opposition entre les deux équipes en Dame Coupe avait eu lieu le 30 décembre 2011 dans le cadre des 32es de finale. Le MCA s'était imposé au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa au terme de la séance fatidique des tirs au but (1-1, aux t.a.b. 4-3). Le MOB ne compte qu'un seul trophée remporté en 2015 sous la conduite d'Abdelkader Amrani. Pour l'autre match programmé pour la journée de demain, le CRZ, issu de la wilaya de Blida, s'est frayé une place au soleil dans cette compétition, parvenant à atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Pour pouvoir prolonger son rêve, l'équipe est appelée à passer l'écueil de l'ASAM, véritable révélation de la Ligue 2 et qui s'approche davantage de l'accession en élite. Un match difficile attend donc les coéquipiers de Bouziane Hadj-Sadok, à moins qu'ils trouvent les ressources nécessaires pour éliminer l'ASAM, ce qui constituerait une véritable performance. «Notre objectif est d'aller le plus loin possible dans cette épreuve et prolonger le plaisir. Nous allons affronter une coriace formation de l'ASAM, leader de la Ligue 2. Nous n'avons aucun complexe», a affirmé l'ancien international algérien et actuel entraîneur du CR Zaouïa, Réda Zouani. Une manière pour lui d'annoncer la couleur sur les ambitieuses intentions de son équipe de viser les demi-finales et créer ainsi la sensation.