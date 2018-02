PORTUGAL-ALGÉRIE EN AMICAL LE 7 JUIN La Fédération portugaise confirme le match le 7 juin

Le Portugal affrontera l'Algérie le 7 juin prochain au Portugal en match amical dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la Coupe du monde 2018, a annoncé avant-hier la Fédération portugaise de football (FPF) sur son compte twitter. Le lieu et l'heure de la rencontre seront communiqués prochainement, a précisé la même source. Ce sera la première confrontation entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Algérie. Avant d'affronter les Verts, le Portugal dirigé par le sélectionneur Fernando Santos disputera un premier match amical contre la Tunisie le 28 mai prochain au Portugal et un second contre la Belgique le 2 juin, selon la FPF. Le Portugal figure dans le groupe B au Mondial 2018 en Russie (14 juin - 15 juillet) en compagnie de l'Espagne, l'Iran et le Maroc. Avant de croiser le fer avec le Portugal, la sélection algérienne dirigée par Rabah Madjer disputera deux matchs amicaux en mars prochain face à son homologue tanzanienne, le 22 mars au stade du 5-Juillet d'Alger, et l'Iran le 27 mars à Graz (Autriche). En vue de ces deux tests amicaux, les Verts effectueront un stage du 19 au 27 mars au Centre technique national de Sidi Moussa. Les Verts préparent les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019, dont la deuxième journée est prévue en septembre prochain.