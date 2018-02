RAJEVAC, EX-COACH DE L'EN "Soudani est le meilleur algérien"

L'ancien sélectionneur des Verts, Milovan Rajevac, est revenu sur son passage en Algérie, dans un entretien accordé à Goal version croate. Le coach de 64 ans, sélectionneur de la Thaïlande aujourd'hui, a été à la tête du staff technique de la sélection nationale de juin à octobre 2016. Rajevac a déclaré, concernant son passage en Algérie: «L'Algérie a de bons joueurs individuels et une très bonne équipe, avec Mahrez et toutes les stars locales, mais le meilleur joueur de l'Algérie de mon temps était Soudani. Après tout, il a marqué le plus de buts, il était de loin notre joueur le plus important.» Milovan Rajevac a ajouté sur la relation qu'il entretenait avec l'attaquant du Dinamo Zagreb: «Comme je ne parle pas français, il m'a aidé dans la traduction. Soudani est vraiment professionnel, il m'a beaucoup soutenu. Pour moi, il est toujours le meilleur joueur algérien, j'aimerais le revoir un jour.» Pour rappel, le technicien serbe n'est pas resté longtemps en Algérie. Des tensions entre lui et les cadres de l'équipe l'ont poussé a démissionné le 11 octobre 2016. Milovan Rajevac a déclaré: «Je ne nommerai pas lesquels, mais certains joueurs de l'équipe étaient venus en sélection alors qu'ils n'étaient pas prêts, en plus tout le monde voulait jouer, en fait y en a même qui avaient 10 kilos de surplus.»