WES MORGAN, DÉFENSEUR DE LEICESTER CITY "Ravi du retour de Mahrez"

Après son transfert avorté à Manchester City cet hiver, Riyad Mahrez avait séché les entraînements de Leicester City avant de refaire son apparition. Wes Morgan s'est réjoui du retour de l'Algérien. Le coup de blues de Riyad Mahrez semblerait être derrière lui (une passe décisive en deux matchs). Il n'en fallait pas plus pour Wes Morgan, son coéquipier chez les Foxes, qui n'a pas caché sa joie à Leicester Mercury. «C'est un bon joueur. Il se remet en forme actuellement et j'étais ravi de le voir sur le terrain. Je pense qu'il est à nouveau lui-même. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé après la session des transferts, mais il s'est vite remis au travail. Il a toujours été concentré et a très bien joué. Il reprend sa place dans l'équipe comme s'il ne l'avait jamais quittée. C'est fantastique pour nous et pour lui», a déclaré Wes Morgan au média anglais.