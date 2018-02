LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA La nouvelle formule dévoilée

Le «big four» des meilleurs championnats d'Europe participera avec quatre équipes

L'Uefa a confirmé avant-hier son nouveau format de la Ligue des champions pour la période 2018-2021. Si la phase finale reste inchangée, les conditions d'accès à la compétition ont évolué et font la part belle aux grosses nations.

Mais la France ne s'en sort pas si mal, à condition de conserver son rang au sein du classement des meilleures nations. La Ligue des champions fait sa mue. Comme cela avait déjà filtré il y a plusieurs mois, les quatre meilleures nations au coefficient Uefa, à savoir actuellement l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, bénéficient grandement de la réforme de la C1. Les quatre premiers de leur championnat seront en effet désormais automatiquement qualifiés pour la phase de poules. Avant, les trois meilleures nations n'envoyaient automatiquement que trois équipes. Les nations 4, 5 et 6 en envoyaient elles deux. De 11 représentants assurés, le «Big Four» passera désormais à 16, soit la moitié des 32 clubs engagés en phase de poules.

Le format de l'Uefa Champions League et de l'Uefa Europa League va changer à partir de 2018. Présentation du nouveau système, qui comprend un nouveau tour de qualification. Avec la réforme, 26 équipes seront directement qualifiées pour la C1, contre 22 auparavant.

Outre les 16 nations du «Big Four», on retrouvera aussi à coup sûr deux clubs de la nation cinq (la France actuellement) et six (Russie), le vainqueur de la C1, celui de la C3 ainsi que quatre équipes issues des qualifications, contre 10 auparavant. Pour la France, 5e au coefficient Uefa 2016-2017 (celui qui compte pour l'édition 2018-2019 de la C1), cela ne change donc pas grand-chose à première vue. Elle aura toujours deux équipes automatiquement qualifiées pour la prochaine C1, comme actuellement. En revanche, la réforme de la C1 prévoit une bonne surprise pour la 5e nation, d'où l'importance pour la France de conserver ce rang. Un cas de figure pourrait en effet lui permettre d'avoir une troisième équipe directement qualifiée pour la C1, sans passer par les tours de qualification. Il faudra pour cela que le vainqueur de la C3 se qualifie aussi pour la C1 via son championnat. Concrètement, si l'on prend le classement des championnats au 27 février, une victoire finale en C3 de l'Atletico Madrid (2e de Liga), du Borussia Dortmund (2e de Bundesliga) ou encore de la Lazio Rome (3e de Série A), enverrait le troisième de Ligue 1 en C1 la saison prochaine. Si c'est Arsenal qui remporte la C3 et termine 5e ou 6e de Premier League, le troisième de Ligue 1 devra alors passer par «la voie de la ligue», avec deux tours de qualification (le troisième tour préliminaire et les barrages), comme Nice l'été dernier. Mais contrairement à avant, le club français ne rencontrera plus d'équipes anglaises, espagnoles, allemandes ou italiennes puisque ces dernières seront directement qualifiées en C1. Nice avait par exemple été éliminée cette saison lors des barrages de la C1 face au Napoli, après avoir éliminé l'Ajax en troisième tour de qualification. A partir de cet été, le troisième de Ligue 1 affrontera lors de ces tours de qualification le troisième de Russie ou les deuxièmes des associations classées de la septième à la 15e place. Et si l'OM ou l'OL remportent la C3, que se passe-t-il? Ils seront automatiquement qualifiés pour la C1. S'ils terminent parallèlement deuxièmes de Ligue 1, le troisième du championnat français sera donc qualifié lui aussi automatiquement. Mais si l'OM remporte la C3 et termine quatrième de Ligue 1? Eh bien dans ce cas, la France aura trois clubs qualifiés directement (le premier et le deuxième de Ligue 1, plus l'OM), et le troisième de Ligue 1 disputera alors les deux tours de qualification. Il n'est donc pas impossible en soi, bien que peu probable qu'il soit vrai, d'avoir quatre clubs français en C1 la saison prochaine. Autre importance pour la France de conserver sa 5e place devant la Russie au coefficient Uefa, la réforme de la Ligue Europa. Toutes les nations classées de la 1ère à la... 5e place enverront désormais deux représentants en phase de poules de C3 (contre une pour la France actuellement).

Le 4e de Ligue 1 sera ainsi directement qualifié pour la C3, tout comme le vainqueur de la coupe de France. Le cinquième de Ligue 1 passera lui par des barrages.

Enfin, l'Uefa a aussi confirmé des changements d'horaires pour les matchs en C1. Terminé les rencontres à 20h45, place désormais à des matchs à 18h55 et 21h, un peu comme ce qu'il se faisait déjà en C3 (avec des matchs à 19h et 21h05).

L'Uefa n'a pas donné de détails sur la répartition exacte des matchs en poules, mais cela devrait a priori être deux rencontres à 18h55 et six à 21h.