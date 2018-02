UNE COMMISSION DE LA LIGUE ETAIT HIER À TIZI OUZOU Quel sera le verdict?

Par Kamel BOUDJADI -

Jusqu'à une heure tardive de l'après-midi, aucune information n'est venue éclairer les résultats de son travail.

Le doute planait encore hier après-midi sur l'issue du conflit qui oppose la direction de la JSK à la commission d'organisation de la coupe d'Algérie au sujet de la domiciliation de la rencontre des Canaris face à l'USM Blida. Une commission dépêchée hier par la ligue était encore à l'oeuvre hier dans l'après-midi afin de déterminer les capacités du stade du 1er- Novembre à accueillir un match des quarts de finale dans les normes requises.

En effet, la commission était hier à Tizi Ouzou. Jusqu'à une heure tardive de l'après-midi, aucune information n'est venue éclairer les résultats de son travail. Le doute planait toujours quant à la date même de l'organisation de la rencontre. Certaines sources affirmaient que la rencontre pouvait se jouer samedi ou éventuellement le mardi 6 mars.

Le bras de fer subsiste toujours entre la direction du club, à sa tête Cherif Mellal qui refuse de changer de domiciliation quitte à se retirer de la compétition et la commission d'organisation. Celle-ci s'appuyant sur le rapport d'homologation stipulant que le stade du 1er-Novembre possède une capacité d'accueil de 15 000 places.

Quelques heures seulement après le courrier envoyé à la direction de la JSK, les techniciens de la DJS de Tizi Ouzou se sont déplacés au stade pour constater la véracité de ce rapport.

Les conclusions, envoyées au président Mellal, affirmaient que les gradins du stade, après les travaux de réaménagement, sont désormais d'une capacité d'accueil de 21 240 places.

Le match des quarts de finale peut donc être abrité par le stade du 1er-Novembre, au grand bonheur des supporters qui vont sans nul doute venir en masse.

Quelques heures après ce rapport de la DJS transmis par Mellal à la commission, celle-ci a décidé de dépêcher une autre commission afin de déterminer la véracité du rapport d'expertise des techniciens topographes de la DJ, une institution étatique qui travaille sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'était donc l'expectative hier à Tizi Ouzou.

L'issue du bras de fer était encore inconnue.

Beaucoup espèrent donc que la commission dépêchée par la ligue confirme celui établi par la DJS car dans le cas contraire, les choses vont sérieusement se compliquer. Ayant présenté tous les documents nécessaires prouvant que le stade du 1er-Novembre répond aux normes de la FAF, la direction kabyle refuse catégoriquement de changer la domiciliation de la rencontre des quarts de finale face à l'USM Blida.

Enfin, notons que le conflit avec la commission de la ligue n'a pas eu d'effet sur la préparation des Canaris. Entamées sur les chapeaux de roue par Youcef Bouzidi et ses deux adjoints, les séances d'entraînement se déroulent le plus normalement du monde.

Les Canaris préparent comme il se doit le match face à Blida qu'«ils comptent offrir aux supporters». Au chapitre de l'effectif, tout indique que Saïd Belkalem sera d'aplomb pour apporter la confiance nécessaire à ses coéquipiers.

De leur côté, les supporters se préparent déjà à peindre les gradins du stade du 1er-Novembre de jaune et vert habituels. Tout laisse supposer que la rencontre se déroulera dans une ambiance exceptionnellement sportive comme au bon vieux temps. Un bon vieux temps que les anciens de la JSK veulent ressusciter par le soutien qu'ils apportent actuellement à Cherif Mellal.