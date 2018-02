LIGUE 1 MOBILIS - 22E JOURNÉE:CRB-OM AUJOURD'HUI, USB-USMA ET ESS-CSC DEMAIN Les Sanafir en danger dans les Haut-Plateaux

Par Saïd MEKKI -

Une très belle affiche entre prétendants

Alors que les matchs des quarts de finale de la coupe d'Algérie sont prévus demain et samedi, trois matchs avancés de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, concernent les trois clubs algériens qualifiés en coupes africaines.

Il s'agit des rencontres CR Belouizdad-O Médéa (17h), US Biskra-USM Alger (16h) et ES Sétif-CS Constantine (18h). Les autres matchs de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis reprendront à partir du 9 mars prochain. Ainsi, au programme de cet après-midi, un match opposera le CR Belouizdad à ses invités de l'Olympique de Médéa. Les deux équipes se trouvent dans le ventre mou du classement et un seul point les sépare. L'OM est à la 9e place avec 24 points alors que le CRB se trouve à la 11è position avec 23 points en compagnie de l'USMBA.

Le Chabab aura plus de pression dans la mesure où il doit gagner sur son terrain et devant ses supporters. Par contre, l'O. Médéa jouera sans pression et donc pourrait bien surprendre les Rouge et Blanc à domicile pour s'éloigner de la zone des relégables. Or, c'est le même objectif que cherche le CRB d'où l'enjeu de cette partie qui pourrait se jouer sur un détail. Demain, l'USM Alger (4e avec 32 points) en compagnie du Paradou AC et de la JS Saoura, effectuera un périlleux déplacement à Biskra où l'attend de pied ferme l'USB (12e avec 22 points) en compagnie de la JS Kabylie. Un match est important pour les deux équipes quoique pour des objectifs diamétralement opposés. Pour l'USM Alger, drivée par Hamdi, il s'agit d'arracher un bon résultat pour rester à l'attente du moindre faux pas du trio du podium. Quant à l'US Biskra drivé par Leknaoui, il s'agit d'empocher les trois points à domicile pour s'éloigner de la zone rouge puisque l'équipe ne se trouve qu'à un point du premier relégable, à savoir le DRB Tadjenanet. Et c'est l'enjeu de cette rencontre ouverte à tous les pronostics bien que les locaux aient les faveurs du terrain et du public.

Le coach de l'USMA se trouve sur un siège bien éjectable surtout après le nul enregistré dans le derby algérois face au MCA (2-2) alors que son équipe menait au score (2-0) à la mi-temps.

Une autre défaite risque de lui coûter cher avant le déplacement dimanche prochain au Ghana pour disputer les 16es de finale de la coupe de la CAF, face à l'AS Maniema le 7 mars prochain. D'ailleurs, Hamdi ne pourrait compter nullement sur les services de pas moins de quatre de ses joueurs titulaires. Il s'agit de Meftah, sous le coup d'une suspension et de Derfalou, Meziane et Bouderbal pour blessures. De plus, Yaya est également incertain pour ce match puisqu'il souffre également d'une blessure à la cheville.

Le joueur Belahcène estime que «nous devons nous racheter dans ce match qu'il ne faut pas rater en déplacement face à l'USB. Cette équipe lutte pour sa survie et notre tâche s'annonce bien compliquée, mais nous tenterons donc de faire ce qu'il faut pour bien nous en sortir». De son côté, le coach Leknaoui ne pourrait compter sur son attaquant Mouaki et son milieu de terrain Gourrari qui souffrent de blessures. Le coach de l'USB a beaucoup travaillé le coté mental de ses joueurs très affectés après leur défaite face au CSC pour être prêts ce jeudi devant une bonne équipe de l'USMA.

Le dernier match avancé de la Ligue 1 Mobilis, ce week-end sera très suivi en particulier par les gars de l'Est du pays puisqu'ils opposera demain deux ténors de cette partie du territoire: l'ES Sétif au CS Constantine au stade du 8-Mai 1945. Amrani, le coach du CSC et Benchikha, celui de l'ES Sétif ont préparé ce match depuis lundi dernier. Ils ont tout fait pour éviter la pression à leurs joueurs respectifs avant ce match choc entre deux formations pratiquant du beau football et surtout ils se connaissent bien. L'ES Sétif aura donc fort à faire, elle, qui se trouve au beau milieu du classement (8e place avec 30 points), soit à 4 points du podium et 9 points du premier relégable. Les Sétifiens veulent saisir l'occasion pour gagner ce match et rester à l'écoute des équipes de la tête du classement. Or, le CS Constantine ne se déplacera pas à Sétif pour du tourisme, car Amrani et ses joueurs veulent arracher un bon résultat pour conforter leur position de leader.

Le match est bien ouvert à tous les pronostics.