AL SADD Encore un doublé de Bounedjah

hier se disputait le match au sommet du championnat du Qatar entre Al Duhail, leader du championnat et Al Sadd son dauphin. Bounedjah a failli venir à bout du leader. L'équipe d'Al Duhail (ex-Lekhwiya) dirigée par Djamel Belmadi s'est fait peur et failli perdre la tête du championnat lorsque Al Sadd est passé devant au score à moins de dix minutes de la fin grâce à un doublé de Bounejdah. Al Sadd a ouvert le score par Jughurta Hamroun, inscrivant son 11e but de la saison à la 11e minute mais Al Duhail va égaliser Ismael Mohamed (37') avant de prendre la tête grâce au Tunisien Youcef Msakni (40e). Mais en seconde période Baghdad Bounedjah se réveille et inscrira un doublé aux 71e et 81e minute. Malheureusement la fin de la rencontre est moins bien maîtrisée pour Al Sadd puisque Msakni, meilleur joueur du mois de février va égaliser (88') et que Youcef Al Arabi, meilleur buteur du championnat va donner la victoire aux siens (90'+4'), 4-3. Si Al Sadd avait gagné, le club serait passé devant Al Duhail au classement alors que désormais il compte cinq points de retard. Pour Bounedjah c'est désormais 14 buts en championnat en 11 matchs.