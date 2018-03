AL SHABAB Benyettou buteur contre Al Ittihad

En Saudi pro League, on jouait la 22e journée, Al Shabab affrontait un concurrent direct Al Ittihad avec l'occasion de recoller à l'adversaire du soir à seulement un point en cas de victoire. Et les coéquipiers du capitaine Benyettou qui évoluaient à domicile n'ont pas raté l'occasion. Dès la 13e minute l'attaquant algérien sert le Chilien Ubita qui ouvre le score. A la 36e le natif d'El Mohamedia marque le second but d'une belle tête qui lobe le gardien et vient heurter la transversale avant de rentrer. C'est le 6e but de Benyettou cette saison toutes compétitions confondues, lui qui revient de blessure. Al Shabab s'imposera finalement 3 à 0, avec un but d'Ubilla qui signe un doublé, le club pointe à la 6e place à un point de son adversaire du jour et loin derrière le duo Al hilal Al Ahli qui sont en tête 17 points devant.