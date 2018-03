CHAMPIONNAT DE NATIONALE UNE DE VOLLEY-BALL (DAMES) La 2e phase prévue à partir du 23 mars

La deuxième phase du championnat d'Algérie de volley-ball, Nationale Une dames, composée de deux poules, play-off pour le titre et play-down pour le maintien, débutera le 23 mars, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (Favb). La poule play-off, regroupera les trois premiers de chaque poule (A et B) à l'issue de la première phase et se disputera sous forme de tournoi (5 au total - 10 journées), dont le premier tournoi est prévu les 23 et 24 mars à Béjaïa. Les six clubs qui composent la poule des play-off sont: GS Pétroliers (tenant), NR Chlef, WA Béjaïa, NC Béjaïa, MB Béjaïa, RC Béjaïa. La poule des play-down est composée de l'ASW Béjaïa, du CRT Toudja, le Seddouk VB et le RU Ben-Aknoun.