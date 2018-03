CHAMPIONNAT NORD-AFRICAIN PAR ÉQUIPES DE TENNIS (U12) Une quarantaine de joueurs présents à Mansourah

chaque pays sera représenté à ces championnats par trois joueurs et un capitaine d'équipe tant chez les filles que chez les garçons.

Les courts de tennis de Mansourah (Tlemcen) abriteront, du 4 au 9 mars prochain, le championnat nord-africain par équipes filles et garçons de 12 ans et moins, a-t-on appris du juge arbitre fédéral, Amine Bessaâd.

Organisée par la Confédération africaine de tennis en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis, cette compétition regroupera une quarantaine de joueurs représentant l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Egypte, a indiqué Bessaâd, membre de la direction de l'organisation sportive et des compétitions (Dosc), faisant savoir que la Libye participera uniquement chez les garçons. Mis à part cette dernière, chaque pays sera représenté à ces championnats par trois joueurs et un capitaine d'équipe tant chez les filles que chez les garçons, sachant que cette compétition est qualificative au championnat d'Afrique de la catégorie, prévu en août prochain dans un pays qui sera désigné prochainement par l'instance africaine.

Les courts de tennis de Mansourah étant candidat pour l'accueil de ces championnats, a-t-il annoncé. Toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du championnat nord-africain ont été prises, a ajouté Amine Bessaâd, faisant savoir que ces mêmes courts accueilleront, du 21 au 27 avril prochain, le tournoi international juniors garçons et filles ITF grade 2, d'un niveau plus élevé que les manifestations déjà organisées dans ce cadre.

«L'année dernière, nous avons organisé un tournoi ITF de grade 3», a-t-il rappelé. «Les courts de tennis de Mansourah seront, prochainement, renforcés de six autres courts. Un projet approuvé par les instances centrales des sports», a-t-il annoncé.