ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 L'EN U20 en stage dès aujourd'hui à Sidi Moussa

La sélection algérienne des moins de 20 ans effectuera à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 mars prochain un stage au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision des prochaines échéances officielles, a indiqué la FAF. Le staff technique national dirigé par le duo Salim Seba et Hocine Achiou a convoqué 28 joueurs dont un, Fouad Karim, évoluant en Suisse, pour prendre part à ce stage qui entre dans le cadre de la préparation pour la double confrontation contre l'équipe de Tunisie U20 comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2019 prévu au Niger. Le match aller se jouera à Alger entre le 30, le 31 mars et le 1er avril, alors que la seconde manche est fixée entre le 20, le 21 et le 22 avril en Tunisie. En cas de qualification, la sélection algérienne sera opposée au Ghana, au 2e tour programmé au mois de mai prochain. Toujours dans le cadre de sa préparation pour cette double confrontation, l'Equipe nationale des U20 s'est imposée samedi dernier face au Qatar (2-0) en match amical disputé à Tabarka en Tunisie.