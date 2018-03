FC BARCELONE L'arrivée de Griezmann validée par Messi

Alors que le Barça aurait fait d'Antoine Griezmann sa priorité lors du prochain mercato, son arrivée serait totalement validée par les cadres du vestiaire catalan et notamment par Lionel Messi. Arrivé en 2014 à l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann (26 ans) s'est rapidement imposé comme un élément indispensable chez les Colchoneros. Après des années fastes, notamment marquées par deux finales de Ligues des Champions et une Liga remportée, l'international français a prouvé à l'Espagne et au monde entier le joueur qu'il était. Ainsi, certaines grandes écuries du continent n'ont pas tardé à se manifester.

Le Barça, qui lorgnerait sur Griezmann depuis plusieurs saisons, en aurait même fait sa priorité pour l'été prochain. Et son arrivée chez les Blaugrana serait véritablement appréciée par les cadres du vestiaire catalan, notamment Lionel Messi! Selon les informations de Mundo Deportivo, Griezmann n'arriverait absolument pas en terrain inconnu au Barça. Les cadors de l'équipe le tiendraient en haute estime depuis des années. Mieux encore, Lionel Messi aimerait beaucoup le profil de Griezmann, valorisant son talent, sa polyvalence, sa capacité de finir les actions mais surtout son attitude défensive. Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'équipe de Diego Simeone, Griezmann sait qu'il sera bien accueilli au sein du vestiaire catalan.