FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TAEKWONDO Quatre candidats pour l'AG élective

Quatre candidats ont déposé leur dossier pour le poste de président de la Fédération algérienne de taekwondo (ATF), en prévision de l'Assemblée générale élective (AGE) prévue aujourd'hui au Complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger).«La commission de candidatures, présidée par Salaheddine Ben Mouhoub, a reçu quatre dossiers de candidatures à la présidence de l'instance fédérale. Il s'agit de Abdelhamid Kirat, président de la Ligue algéroise, de Mohamed Abdou Boulaâraf, président de la Ligue de Batna ainsi que de Mustapha El-Amri et Yazid Ben Allaoua, membres de deux clubs à Tizi Ouzou et Alger», a précisé Hadidi. Selon lui, la commission de candidatures, composée de Ben Mouhoub, Mohamed Guettay et Djamel Menguer, devait trancher avant-hier soir la validité de ces dossiers, avant de laisser place à la commission de recours, formée de Youcef Khaldi, Abdallah Khedrane et Ahmed Bouhchine, pour faire son travail. Les membres de l'assemblée générale de l'ATF avaient retiré le week-end dernier leur confiance au président Abdelhak Tiabi, lors d'une session extraordinaire (AGEx). Tiabi, qui dit ne pas reconnaître cette AGEx en raison de «plusieurs violations», a été élu à la tête de l'ATF une première fois pour le mandat olympique 2013-2016 en remplacement de Mohamed Daîm Allah, avant de remporter un second mandat sans avoir la majorité des voix (2017-2020).