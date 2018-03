GC MASCARA Rahmouni-Moussouni pressentis pour succéder à Kadaoui

Les deux entraîneurs Mourad Rahmouni et Fawzi Moussouni sont pressentis pour succéder à Mohamed Kadaoui à la barre technique du GC Mascara, a-t-on appris de ce club de Ligue 2. Les dirigeants du GCM, dont l'équipe est plus que jamais menacée de relégation, espèrent conclure rapidement avec les deux anciens internationaux après avoir mis un terme aux fonctions de Kadaoui aux commandes techniques au milieu de cette semaine, ajoute-t-on de même source. La défaite concédée à domicile vendredi passé contre le MO Béjaïa (2-1) à huis clos a sonné le glas de Kadaoui qui s'est vu proposer un autre poste au club, mais qu'il a refusé, selon la même source. Les joueurs du GCM ont repris mercredi soir l'entraînement sous la houlette du staff technique intérimaire composé d'Amine Benfetta et Kada Seddiki.