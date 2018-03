OLYMPAFRICA Un centre sera ouvert à Tamanrasset

Un centre sportif Olympafrica sera lancé prochainement en Algérie dans la wilaya de Tamanrasset, a révélé mercredi dernier le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et président par intérim de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), Mustapha Berraf.

«Les membres d'Olympafrica ont décidé d'implanter un centre à Darfour (Soudan) et un autre en Algérie exactement à Tamanrasset durant l'année 2018», a fait savoir Berraf.

Le président par intérim de l'Acnoa a présidé les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de cette instance continentale dans la capitale sénégalaise Dakar. Des centres similaires activent en Zambie, Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Togo, Mozambique et Mali, où sont organisés des tournois sportifs, des camps de vacance, différentes formations ainsi que des concours en rédaction. Figurent à l'ordre du jour de l'AG de l'Acnoa, l'examen du programme quadriennal passé et du programme 2017-2021 ainsi que le budget prévisionnel et les rapports d'étape des centres olympafrica.

L'idée du programme Olympafrica porte l'empreinte de l'ex-président du Comité international olympique (CIO) Juan Antonio Samaranch qui, au lendemain de son élection à la tête du mouvement olympique, s'est posé la question de savoir, quoi faire pour permettre aux pays en développement confrontés à des impératifs de survie, de bénéficier pleinement de l'Olympisme. C'est ainsi qu'est né le programme Olympafrica, dont les premiers jalons ont été posés dans un petit village de pêcheurs situé à 60km de la capitale sénégalaise, le village de Somone, devenu aujourd'hui un véritable pôle de développement communautaire, grâce au centre Olympafrica.