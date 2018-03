RAOURAOUA, VICE-PRÉSIDENT DE L'UAFA "Je n'ai pas choisi l'USMA et l'ESS"

L'ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, est revenu sur tout ce qui s'est dit depuis l'annonce de l'invitation faite par Union arabe de football (UAFA) à l'USM Alger et l'ES Sétif pour prendre part à la Coupe arabe 2018. Mohamed Raouraoua, vice-président de l'UAF et membre du comité exécutif, a déclaré à Echorouk TV:«L'Union arabe a écrit à toutes les fédérations affiliés et fait part des nouvelles mesures prises pour la participation à la prochaine édition du tournoi.», il a ajouté: «Le Bureau exécutif est celui qui a pris la décision d'inviter les clubs et a adopté des critères spécifiques pour la participation des équipes, le principal critère est d'avoir déjà remporté la Coupe arabe à l'exemple de l'ES Sétif et de l'USM Alger.» Concernant les rumeurs qui donnaient Mohamed Raouraoua comme principal investigateur de cette nouvelle formule afin de mettre Zetchi actuel président de la FAF dans l'embarras lui qui avait choisi l'USM Bel Abbès pour représenter l'Algérie. Raouraoua dira: «Je n'ai pas choisi les clubs qui participeront à la Coupe Arabe et pour votre information, je n'ai pas assisté à la réunion au cours de laquelle les décisions ont été prises pour choisir les clubs participants.», il a ajouté: «Je suis innocent de ce qui est dit ici et là. De plus je ne suis pas tenu de justifier mes positions à quiconque.»