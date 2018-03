SERRAR, NOUVEAU PATRON DE L'USM ALGER "Terminer à la 2e place et monter un projet d'avenir"

Le nouveau directeur général de l'USM Alger, Abdelhakim Serrar, a indiqué à Alger que l'objectif principal du club algérois était de terminer à la deuxième place au classement général de la Ligue 1 Mobilis pour assurer une participation en Ligue des champions africaine la saison prochaine. «Nous ne pouvons prétendre à remporter le titre devant une équipe du CS Constantine qui domine les débats avec 42 points. Notre objectif est de terminer à la 2e place. Je pense que c'est insensé de notre part de parler du titre cette année.», a indiqué Serrar lors d'une conférence de presse animée au stade Omar-Hamadi (Bologhine), accompagné des deux membres du directoire, Rachid Malek, manager général et Salah Allache, coordinateur général du club algérois. Pour l'ancien international algérien, le staff technique dirigé par l'entraîneur Miloud Hamdi va continuer sa mission jusqu'à la fin de saison avec l'objectif de terminer à la 2e place en championnat.

«L'entraîneur Miloud Hamdi continuera sa mission à la tête du staff technique et je pense que par rapport à notre position au classement général (4e, 32 points), nous pouvons briguer la 2e place, à condition de gérer les neuf prochaines rencontres d'une manière rigoureuse.», a-t-il estimé. L'ancien président de l'ES Sétif s'est dit «très surpris» par les résultats enregistrés cette saison par le club de Soustara en dépit des moyens humains et matériels mis à sa disposition par le propriétaire, en l'occurrence Ali Hadad. «Aujourd'hui, j'ai visité les installations administratives et techniques du club et j'ai vu de près l'organisation qui règne au sein de l'USMA. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et on doit chercher les solutions. Il faut revenir à l'esprit du groupe et de solidarité qui caractérisaient le club dans les années précédentes pour réaliser des résultats positifs.», a-t-il insisté. Revenant à l'objectif assigné par la famille Haddad, à savoir la consécration en Ligue des champions africaine, Serrar s'est longuement étalé sur cette compétition qui demande selon lui «beaucoup de moyens logistiques et organisationnels.» «Etre sacré en Ligue des champions répond à de nombreux critères et une préparation rigoureuse et efficace et nous sommes là pour apporter le plus escompté par rapport à mon expérience en tant que ancien international et gestionnaire pour la réalisation de cet objectif tant souhaité par les Rouge et Noir.», a-t-il dit. Serra affirme avoir «carte blanche» de la part du propriétaire du club algérois pour monter un projet d'avenir, mais cela passerait par une stratégie de développement qui consiste à dégraisser l'effectif de l'équipe et procéder à des recrutements rationnels en vue de la prochaine saison sans négliger le volet formation. «Mercredi, le président de la SSPA-USM Alger, Ali Haddad avait procédé à l'installation d'un directoire qui sera chargé de gérer les affaires courantes du club de Ligue 1 professionnelle de football. L'ancien international algérien des années 1990 Abdelhakim Serrar a été désigné à la tête de ce directoire qui sera chargé de gérer les affaires administratives et techniques de l'USMA, assisté de Salah Allache, coordinateur général et l'actuel manager général, Rachid Malek.