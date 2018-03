USMBA-JSS AUJOURD'HUI À 16H Une belle affiche entre ténors

Dame Coupe sera à l'honneur cet après-midi à Bel Abbès à l'occasion du match, comptant pour les quarts de finale, qui opposera l'USMBA à la JS Saoura. Cette rencontre, prévue à 16h, mettra aux prises deux ténors de la Ligue 1 Mobilis et se déroulera très certainement dans un stade du 24-Février plein. L'entraîneur de l'USMBA, Si Tahar Cherif El-Ouezzani, a assuré que son équipe était prête à affronter, à domicile, la JSS pour tenter d'arracher la qualification pour la troisième fois de suite aux demi-finales. Le staff technique des Vert et Rouge a choisi de préparer le match loin de la ville de Sidi Bel Abbès pour éviter à ses joueurs davantage de pression, notamment après les récents résultats négatifs en championnat de Ligue 1. L'équipe reste d'ailleurs sur deux défaites de rang, dont une très sévère à domicile contre le MC Oran (5-2) dans le derby de l'Ouest. «Ce match de coupe tombe à point nommé pour nous permettre de nous ressaisir. Une aubaine qu'il ne faut donc pas louper pour espérer

retrouver la sérénité et la confiance en vue de la suite du parcours», a encore dit Cherif El Ouezzani qui s'attend, néanmoins, à une mission difficile.

«La JSS n'est pas à présenter, comme l'attestent les premiers rôles qu'elle joue en championnat, même si elle traverse depuis quelque temps un passage à vide. Son adversaire vise lui aussi la qualification au dernier carré, ce qui va rendre la bataille très ardue sur le terrain», a-t-il prédit. L'USMBA, qui a reçu un coup dur il y a quelques semaines après la défalcation de six points sur décision de la FIFA, joue désormais pour sa survie parmi l'élite. Cette situation a courroucé au plus haut point ses fans, qui comptent toutefois ouvrir une nouvelle page avec leur formation à l'occasion de ce match de coupe. Du côté de la JSS, qui se qualifie pour la première fois de son histoire à ce tour avancé de l'épreuve populaire, et traverse une période délicate en championnat de Ligue 1, comme l'attestent ses résultats lors des cinq précédentes journées pendant lesquelles l'équipe a obtenu seulement deux points sur 15 possibles. Mais pour l'entraîneur Karim Khouda, ses joueurs sont très motivés pour redresser la barre dès ce match de coupe.

Les Canaris du sud-ouest du pays tablent énormément sur cette épreuve, après avoir hypothéqué leurs chances de terminer le championnat sur le podium, alors qu'ils avaient terminé la phase aller à la 2e place.