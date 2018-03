WERDER BRÊME Vers le maintien de Belfodil

Souvent sur le banc depuis le début de saison, Ishak Belfodil pourrait bien rester en Bundesliga et avec son club actuel le Werder Brême. Selon Bild, les dirigeants du club veulent racheter le contrat de l'international algérien au mois de mai prochain et ils sont d'accord de payer le prix de 7 millions d'euros imposé par le Standard de Liège dans le contrat de l'international algérien. Le directeur sportif du club allemand, Frank Baumann, a indiqué que les dirigeants du club sont contents des prestations de Belfodil même s'il n'est pas un titulaire indiscutable: «C'est vrai que les débuts de Belfodil étaient un peu compliqués avec nous, mais on est contents de ce qu'il donne sur le terrain et de ses dernières prestations.» Á noter que Belfodil n'a inscrit que trois buts cette saison, un en championnat et deux en coupe d'Allemagne.