TROISIÈME TOUR CYCLISTE DE AÏN DEFLA Chablaoui se distingue

Cette compétition se déroule dans de très bonnes conditions

Au total, 93 athlètes représentant 17 équipes dont des professionnelles prennent part à cette troisième édition du tour cycliste de Aïn Defla organisé conjointement par la Fédération algérienne de cyclisme et la ligue locale de la discipline.

L'athlète Chablaoui Samir de l'équipe des Lions de l'Atlas Blidéen (LAB) a dominé, avant-hier, la première étape de la troisième édition du tour de Aïn Defla disputée sur une distance de 111 km. La domination de Cheblaoui durant la première étape de ce tour a été telle qu'il s'est adjugé la première place en tant que cycliste le plus rapide ainsi que celle de meilleur grimpeur, ce qui atteste de la préparation qu'il a effectuée, affirment des spécialistes ayant suivi la course. Partis de Aïn Defla, les cyclistes ont traversé les communes de Djellida, Arib, Mekhatria, El Amra, Aïn Bouyahia, El Abadia, Sidi Bouabida, Zeddine et Bourached avant de retourner sur Aïn Defla. Se félicitant des conditions d'organisation du tour, le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Kerboua, a qualifié le niveau technique de la compétition de bon, estimant que le classement final reflète la physionomie de la course. Il a estimé que le fait que les quatres premiers en seniors fassent partie des espoirs augure d'un avenir radieux pour la discipline, affirmant que l'instance qu'il préside ne ménagera aucun effort pour le développement de la discipline. Il a soutenu que le prochain tour (le 4e du genre) aura un cachet maghrébin, soutenant que Aïn Defla est à même d'honorer ce pari au regard des conditions de réussite (aussi bien sur le plan humain que matériel) qu'elle est à même de garantir. Selon lui, il est important d'organiser des tours de ce genre dans l'Algérie profonde, soutenant que c'est là un moyen susceptible de faire connaître (et aimer) la petite reine. S'attardant sur les juniors, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de Aïn Defla, Zemirli Ali a, pour sa part, relevé, que l'Equipe nationale dans cette catégorie est constituée de nombre d'éléments activant au sein de l'équipe locale, émettant le souhait de voir le déroulement de cette manifestation à Aïn Defla y galvaniser davantage la pratique de la discipline. Au total, 93 athlètes représentant 17 équipes dont des professionnelles prennent part à cette troisième édition du tour cycliste de Aïn Defla organisé conjointement par la Fédération algérienne de cyclisme et la ligue locale de la discipline. Une équipe syrienne a pris part à cette compétition (en tant qu'invité d'honneur) dont le coup d'envoi de la première étape a été donné par le wali de Aïn Defla, Benyoucef Azziz, selon les organisateurs. Le coup d'envoi de la seconde étape qui s'étale sur 128 km était prévu hier à partir de Rouina (15 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya) au moment où la dernière étape se déroulera aujour-d'hui sur 125 km dans un circuit fermé de 5,3 km pour chaque tour effectué par les cyclistes.